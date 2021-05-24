Bakan Bekir Pakdemirli'den kuraklık açıklaması

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Reyhanlı Barajı takviye tesisleri şantiyesinde incelemelerde bulunan Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Pakdemirli, inceleme yaptıkları alanın, Amik Ovası'nın sulanması için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda 275 olan baraj sayısını 875'e çıkardıklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu inanılmaz bir performans. Böylelikle geçen yıl bildiğiniz gibi ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşadık ama bu barajlarımız, takviye ve sulama tesislerimiz sayesinde de meteorolojik olan kuraklığı, tarımsal kuraklığa çevirmedik. Hakeza geçen yıl bu kuraklığa rağmen Cumhuriyet tarihinde üretim rekorlarını kırma şansımız oldu. Yine bu sene kuraklıkla mücadele ediyoruz ve bundan sonra da her yıl kuraklıkla mücadele edeceğiz. Önemli olan bu ve bunun gibi tesislerin sayısını en hızlı şekilde vatandaşımızla, çiftçimizle, üreticimizle buluşturmak. Bozkırla yeşilin savaşında, yeşilin kazanacağı şekilde onları kazandırmanın yollarına bakmamız lazım. Hepimizin içinden geldiği Anadolu köylüsü, mahsul olmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman hem kendi açtı, hem de hayvanı açtı. Şimdi son 20 yılda yapılan bu yatırımlar sayesinde Anadolu köylüsü para kazanıyor, bereketine bereket katıyor."

Pakdemirli, kalan yatırımları da en hızlı şekilde bitireceklerini söyledi.

Amik Ovası'ndaki sulama tesislerini de bitirerek en iyi şekilde sulamaya açma hedeflerinin olduğunu aktaran Pakdemirli, "Burada içinde bulunduğumuz alanda 600 bin dekar, yani 60 bin hektar alan sulanacak ama toplamına bakacak olursak Hatay Ovası'nın 100 bin hektar yani 1 milyon dekar alanı sulanacak. Bunun da yıllık en azından neresinden baksanız 800-900 milyon lira yıllık zirai gelir artışı olacak ve 50 binin üzerinde ilave istihdam. Hataylı kardeşlerim burada, doğduğu yerde doyacak ve büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmayacak." diye konuştu.

"Çiftçimizi suya ve berekete kavuşturmak amacı içerisindeyiz"

Amik Ovası'nda, havaalanında zaman zaman su basma probleminin olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber açtığımız Reyhanlı Barajı ve regülatör sayesinde artık bu su basma probleminin üzerinden de gelmiş olduk. Bu tesisin 36 kilometrelik iletim hattı ve bu tünellerin de tamamlanmasıyla beraber inşallah 200 bin dekar tarım alanında su basmasından koruyor olacağız. Burası da Reyhanlı Barajı'nın ana su kaynağını oluşturacak. Önemini şöyle ifade etmek isterim; buradan gelecek iletim hattıyla Reyhanlı Barajı bir misli daha su alacak. Yani Reyhanlı Barajı'nın kapasitesi neyse yarısı neredeyse bu hattan gelecek. Tahta Köprü Barajı'ndan da yarısından daha fazla bir su gelmiş olacak. Bu proje şu an üçte bir fiziki gerçekleşmede, ama hızlı bir şekilde 2022 yılı içerisinde bu projeyi tamamlamak ve çiftçimizi suya ve berekete kavuşturmak amacı içerisindeyiz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz T1 tünelindeyiz, 1400 metreye yakın bir tünel. Bir de bir tünelimiz daha var, T2 tünelimiz, 2 kilometre uzunluğunda bir tünelle bu iletim hatları ve tünellerle birlikte Reyhanlı Barajı'mıza suyu taşıyıp müteakiben bunu da çiftçimizle, üreticimizle buluşturmuş olacağız."

Buradaki programın ardından Pakdemirli, Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi girişinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve ikram edilen ayranı içti. Pakdemirli ayrıca yol kenarında yemek molası veren tarım işçileriyle de selamlaştı.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, bakanlık genel müdür ve daire başkanları, belediye başkanları ile oda başkanları da katıldı.