Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Paralar bugün hesaplara yatırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" ifadelerini kullandı.
Çay Budama Tazminatı ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı
Bakan Pakdemirli, "256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz" dedi.