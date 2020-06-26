  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Paralar bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:38:00 -
Bakan Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi: Paralar bugün hesaplara yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" ifadelerini kullandı.

Çay Budama Tazminatı ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı

Bakan Pakdemirli, "256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Phutsavar

milleti paraya boğduk paraya.REİSİMİN OLDUĞU YERDE BEREKET OLUR,ZENGİNLİK OLUR.DAMAT BERAT TA FENA DEĞİL HAAA.HERŞEYİMİZ VAR HAMDOLSUN YEDİĞİMİZ ÖNÜMÜZDE YEMEDİĞİMİZ YANIMIZDA RABBİM VERDİKÇE VERİYORRR
  • Yanıtla
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı