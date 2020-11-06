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Aktüel Bakan Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti
Aktüel

Bakan Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:33:36 -
Bakan Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki depremden sonra tedavileri devam edenleri Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

Ailelerin henüz travmayı atlatamadığını, bunun normal olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü aileler ya eşini ya çocuklarını ya hepsini birden ya anne babasını kaybetmiş. Hepsinde bu travmanın izleri var. Biz geçmiş olsun dileklerimizi, Cumhurbaşkanımız'ın taziye dileklerini ilettik. Kendileriyle bağlantı içinde kalacağımızı söyledik. Kendilerini rahatlatma gayreti içinde olduğumuzu söyledik. Onlar da teşekkür ettiler."

Pakdemirli, bir gazetecinin rezerv konut alanında yaptığı incelemeleri hatırlatması üzerine yarın daha detaylı bir açıklama yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Rezerv konut alanını Çevre ve Şehircilik Bakanımızla beraber inceledik. Son derece faydalı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da görüşlerini aldık. O görüşler doğrultusunda özellikle Bayraklı'da başta ağır hasarlı konutlar olmak üzere bir şekilde bu dönüşümün sağlanmasına fayda sağlayacak rezerv alanı gezdik. Sayın Bakanımız ve TOKİ Başkanı da alanı ve araziyi çok beğendi. İzmir için doğru bir projeyle, doğru bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum."

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