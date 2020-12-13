Bakan Bekir Pakdemirli duyurdu: Güzel haberler geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde yağışların önümüzdeki günlerde artacağını söyledi. Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

Kuraklık

Önümüzdeki 50 yıl çok dikkatli olmamız gerekiyor. Son 2 yıldır meteorolojik kuraklık var. Yağışlar normallere yüzde 50 geriden geliyor. Güzel haberler de geliyor. Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine döneceğiz ve yağışlar başlayacak. Türkiye genelinde önemli bir su kesintisi olmayacak. Yeraltı barajları yapmayı da düşünüyoruz.

En kötü senaryolarda bile önümüzdeki Ekim ayında 3-5 günlük bir sıkıntı görünüyor ama üstesinden geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade etmesiyle birlikte su tasarrufuyla ilgili bir duyarlılık oluşturduk.

Pandemi süreci tarım üretimi

Türkiye'nin çok önemli tarım ve gıda kapasitesi var. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Avrupa'da birinci sıradayız. Pandemi sürecinde tarım alanındaki paydaşlara üretim bazında kolaylıklar sağlayıp destek verdik. Kısıtlama dönemlerinde ise muaf tuttuk.

Belli başlı ürünlerde ihracat yasağı şuan için gündemde değil. Türkiye'nin depolarındaki stok vatandaşın ihtiyacını karşılayabiliyor mu önemli olan bu. Pandemi döneminde öncelik Türkiye'nin ihtiyacıdır. Tüm dünya bunu uyguluyor.

Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü tarımdan sağlıyor. 18 küsür milyar dolar satışımız var. 13 milyar dolar ithalatımız var. Türkiye günden güne rekabetçiliği de artırıyor. GDO'lu ürünler olmadığı için de çok daha iyi pazarlıyor olmamız gerekiyor.

Siyasete çok alet edilen bir konu. Nasıl ordumuzu, polisimizi ağzımıza almıyorsak. Ormancımızı da ağzımıza almamamız gerekiyor. Bazen öyle yalanlar atılıyor ki ben bunun neresini düzelteyim diyorsunuz. Son derece eleştiriye açığız. Milletvekilleri arayarak iletişim halinde oluyoruz. Kendilerine anlatıyoruz neyin ne olduğunu. Çiftçilerin bir derdi varsa bizim de var.

Çiğ süt müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ocak-Nisan 2021 için geçerli litresi 2,80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına, Bakanlıkça litre başına 30 kuruş destek verileceğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatına verilecek desteği duyurdu.

Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2,80 lira/litre olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30’un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, piyasalardaki karkas alım fiyatlarının üreticilerin büyükbaş hayvan üretim maliyetlerinin altında seyrettiğini belirten Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık 2020 Pazartesi günü itibarıyla karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 kg/liradan 35 kg/liraya; yerli menşeili karkas alım fiyatı 34 kg/TL’den 36 kg/TL’ye çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

Personel alımı

Uzman eller projesiyle 100 bin liraya varan hibe sağlıyoruz. Kendi işlerini kurabilirler. Gençlerimiz özel sektörde deneyim elde etsinler. Daha sonra memur olmayı düşünebilirler. Bu sene de memur olarak ihtiyaç oldukça alımlarımız devam edecek. Bizleri takip etsinler ancak mutlaka kendi donanımlarını da geliştirsinler.