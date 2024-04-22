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Ekonomi Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı
Ekonomi

Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 20:30:00 -
Bakan Bayraktar'dan Irak paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Irak'taki görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından mutabakat zaptına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya es-Sudani ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede yer aldık. Bakanlığımız ile Irak Elektrik Bakanlığı arasında yeni olanaklara kapı aralayacak 'Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşma kapsamında; elektrik üretim, iletim ve dağıtım projelerinin hayata geçirilmesinin yanı sıra ikili ve bölgesel elektrik enterkoneksiyon projelerinde ve enerji verimliliği alanında işbirliğini hedefliyoruz."


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