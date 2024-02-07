Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi! Türkiye’nin enerjideki rolü için de çok kritik duyurusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir dizi ziyaret ve inceleme için 7 Şubat 2024 tarihinde Zonguldak’a geldi. İlk olarak TTK Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Bakan Bayraktar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, şube başkan ve yöneticileri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. TTK Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantının ardından TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne geçen Bakan Alparslan Bayraktar, yerin eksi 170 metre altına inerek işçilerle öğle yemeği yedi.

Bakan Bayraktar’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkası Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, kurum müdürleri ve sendika yöneticileri eşlik etti.

MADENCİLERE TEŞEKKÜR

Bakan Bayraktar, ocak çıkışı yaptığı açıklamada, ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat 2023’teki depremlerin seneidevriyesi dolayısıyla Zonguldak’ta maden işçileriyle olmak istediğini söyledi. Madencilere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Bakan Bayraktar, “Asrın felaketi diye tanımlıyoruz ama hemen arkasından büyük bir hızla devletimiz bütün kurumlarıyla, millet-devlet el ele vermek suretiyle adeta asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştürdük ve burada özellikle depremin hemen arkasından ilk saatlerden başlayarak takip eden 2-3 hafta boyunca madencilerimiz sahadaydı, birçok arkadaşımız çok önemli bir görevi yerine getirdi.” dedi.

‘TTK’YI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ’

Madencilerle maden ocağında güzel bir zaman geçirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, madencilerin ülkenin arz güvenliği ve Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için üstlendiği çok önemli bir görevi olduğunu ve bunun göz ardı

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edilmemesi gerektiğini söyledi. Bakan Bayraktar, “Burayı da daha iyi, daha işlevli hale nasıl getirebiliriz, üretimi nasıl artırabiliriz ve elbette ki ülkemize katkısını nasıl daha artırabiliriz, bölgemize Zonguldak’a istihdamı nasıl artırabiliriz, o yönde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla aşağıda onlardan da özellikle istirham ettim. Lütfen işinizi emniyet kuraları ne ise, neyi öneriyorsa o çerçevede gerçekleştirin, hiçbir şekilde emniyetten taviz vermeden bu işlerimizi yapalım. Biz yatırımlarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Onların da işletmecilik anlamındaki faaliyetlerini emniyetten hiçbir şekilde taviz vermeden yerine getirmelerini onlardan istedim. Şimdi malumunuz, seçimlerden önceki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın Zonguldak’a, TTK’ya, Bartın’a ve bu bölgeye vermiş olduğu, bir anlamda müjde gibi 2 bin yeni işçi alımı söz konusuydu. Bu işçilerimizi aldık. Bunların bir kısmı başladı, bir kısmı şu anda eğitimde. Buradan oraya geçip o arkadaşlarımızla da görüşeceğim. Dolayısıyla işçilerimizi alıyoruz, yavaş yavaş onları eğitimleri sonrasında da müesseselerimizde görevlendirmeye başlayacağız. İnşallah ileride istihdamı daha da artıracak. TTK’yı daha güçlü hale getirecek çalışmalarımızı da hep birlikte yürütüyoruz.”

GMİS’İ ZİYARET ETTİ

Bakan Bayraktar, ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nı ziyaret etti.

Bakan Bayraktar’ı, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube başkan ve yöneticileri karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, sendika yöneticilerine teşekkür ederek Zonguldak Valiliği’ne geçti.