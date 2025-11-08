Bakan Bayraktar: Türkiye nadir toprak elementinde dünyada ilk 5'e girecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan, madencilikten enerji bağımsızlığına, nükleer hedeften doğal gaz fiyatlandırmasına kadar birçok kritik konuda bilgi verdi.

NADİR TOPRAK ELEMENTİNDE İLK 5 HEDEFİ

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin teknolojik açıdan büyük öneme sahip nadir toprak elementleri (NTE) konusundaki hedeflerini açıkladı:

"Beylikova'da 694 milyon ton nadir toprak elementini tespit ettik ve yıllardır şunu söylüyoruz: 'Nadir toprak elementleri konusunda biz ülke olarak dünyanın ilk beş ülkesi arasına gireceğiz.' Bunun için pilot tesis kurmaya niyet ettik."

Bayraktar, üretilen NTE'nin ABD’ye satıldığı iddialarını ise yalanladı.

MADEN ELEŞTİRİLERİNE KESİN YANIT

Türkiye'nin maden sahası haline getirildiği yönündeki eleştirilere sert çıkan Bayraktar, madenlerin yerin altında kalmasının ekonomiye katkısı olmadığını vurguladı ve şu verileri paylaştı:

"Yaklaşık 97 bin ruhsatın iptalini sağladık. Sadece 8 bin ruhsat var, Türkiye genelinde kazı yapılan ocak alanı ise sadece binde 1, yani 783 kilometrekare."

ALTIN MADENİNDE DEVLET HAKKI ARTTI

Yeni madencilik kanununun tarihi bir adım olduğunu belirten Bakan, altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte alınan karara dikkat çekti:

"Altında devlet hakkını yüzde 25'e çıkardık... Türkiye'de altın madeni işletecekseniz, yerli veya yabancı fark etmez, ürettiğiniz altının yüzde 31,25'ini, üçte birini neredeyse, devlet hakkı olarak vereceksiniz."

ENERJİDE MİLYAR DOLARLIK İKAME VE YATIRIM

Bayraktar, enerji bağımsızlığı hedefine ulaşmak için atılan adımları sıraladı:

İkame: Bu yıl güneşten ve rüzgardan üretilen elektrikle 11 milyar dolarlık doğal gaz ikame edildi .

Yenilenebilir Enerji: 10 yıl içerisinde 80 milyar dolarlık güneş ve rüzgar yatırımı yapılacak.

Şebeke Yatırımı: Önümüzdeki 10 yılda HV-DC ve AC hatlarla birlikte yaklaşık 30 milyar dolarlık iletim ve dağıtım yatırımı gerçekleştirilecek.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKTE SÜBVANSİYON DÜZENLEMESİ

Bakan, elektrik ve doğal gaz sübvansiyonlarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, "Yalıda oturan, villada oturan, bahçesini aydınlatan, havuzunu ısıtan kişinin elektrik bedelini, doğal gaz bedelini neden hep beraber ödüyoruz?" diye sordu. Gelir durumuna göre destek mekanizmasının yeniden kurgulanması gerektiğini ifade etti.

NÜKLEER ENERJİ VE LNG AÇIKLAMALARI

Nükleer enerjinin iklim hedefleri için kritik olduğunu yineleyen Bayraktar, Akkuyu dışındaki santral eleştirilerine karşı, Avrupa’daki nükleer santralleri örnek gösterdi. LNG konusunda ise 2027’den itibaren ABD’den alınan LNG'nin Türkmen gazından sonra BOTAŞ’ın en ucuz ikinci gazı olacağını söyledi.

KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ MÜJDESİ

Türkiye'nin 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik gemi alımını savunan Bayraktar, 2026'da Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı'da 6 tane yeni keşif amaçlı sondaj kuyusu açılacağını belirterek, "Bunlardan milletimize bir yeni müjdeyi İnşallah paylaşacağız" dedi.