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Gündem Bakan Bayraktar maden bölgesinden duyurdu! İşçilerin lokasyonları belli oldu
Gündem

Bakan Bayraktar maden bölgesinden duyurdu! İşçilerin lokasyonları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-16 14:58:00 - 2024-02-16 14:58:55

Facianın yaşandığı maden bölgesinden konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Erzincan maden kazasına ilişkin, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik" açıklamasında bulundu.

Erzincan İliç'te basın mensuplarına konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyeti devam ediyor. Bütün zorluklara rağmen burada çok geniş kapsamlı bir faaliyet yürütüyoruz. Çok büyük bir heyelan. Yaklaşık 400 bin kamyonla taşıyabileceğimiz 9 kardeşimizi arıyoruz. Belirlediğimiz noktalara bugün daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Ümit ediyorum bu çalışmalardan netice alırız. Buradaki işçi kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarının beklentileri var ve biz de buna yanıt verebilmek için çalışıyoruz. 

Madencilerin 3'ünün farklı, 6'sının farklı lokasyonlarda olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz lokasyonlar var. Sahada sürekli ölçümleri yapıyoruz. Mevcut saha ve diğer yerlerde. Aynı zamanda dere yatağının ilerleyen kısmında numuneler alıp tespit yapıyoruz. Yapılan testlerin sonucunda halk sağlığını tehdit edici herhangi bir şey söz konusu değildir. 3. gün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma aşamasında planlamaya geçtik.

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