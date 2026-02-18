Bakan Bayraktar: Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde 5 Yıllık Lisansa Sahip Olacağız

TPAO, 8 Ocak’ta Exxonmobil, 5 Şubat’ta Chevron, 12 Şubat’ta BP ile yaptığı anlaşmaların ardından petrol ve doğal gaz aramaları konusunda yeni bir adım daha attı. TPAO ile Shell arasında bir “Ortaklık Anlaşması” imzalandı. Anlaşmaya, İstanbul’da düzenlenen törende TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza koydu.

Bulgaristan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde Ortaklık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın refakat ettiği anlaşmaya göre; TPAO, Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell’in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.

Büyüme Stratejisi

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, özellikle yılbaşından itibaren ortaya koydukları ‘yurt dışında Türkiye Petrolleri’ni büyütme’ stratejisi kapsamında anlaşma serilerinin devam ettiğini söyledi.

Khan Tervel Sahası

Bayraktar, “Shell'le 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde, şimdi somut bir blokta, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Sahasındaki ortaklığı imza altına almış olduk.” dedi.

Önce Sismik Çalışma

Söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha fazla olduğuna işaret eden Bayraktar, “Bu saha, bizim Sakarya Gaz Sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell'le ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla, yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız” diye konuştu.

Denizlerdeki Kabiliyetimiz Ortaklığa Katkı Sağladı

Türkiye’nin denizlerdeki arama ve üretim kabiliyetine dikkat çeken Bakan Bayraktar,“Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı, yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Bizim denizlerdeki kabiliyetimiz, bugüne kadar edindiğimiz tecrübe, bu ülkeler veya şirketler için bizi ortak alma noktasında çok ciddi bir katkı sağladı.” ifadelerini kullandı.