Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye'nin yeni dev gemisi yola çıktı

Başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası ile enerjide dışa bağımlılığı azaltan Türkiye, bu alandaki girişimlerine devam ediyor.

Türkiye, mevcutta bulunan 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile denizlerde gerçekleştirdiği petrol ve doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını, filoya katılacak 7. gemi ile daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu yeni gemi, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ

Yeni geminin müjdesini KKTC ziyareti dönüşünde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni bir doğalgaz gemisi alıyoruz. Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz üretiminde kullanılacak, yüzer gaz işletme platformu gemisi. Yaklaşık 2 ay sonra Türkiye'de olacak. 300 metre boyunda 58 metre genişliğinde. 5 milyon hane halkına yetecek kadar doğalgazı üretecek bu platform belki orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor ve Türkiye'ye gelecek." demişti.

DEV GEMİ YOLA ÇIKTI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer üretim platformumuz Singapur’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından ülkemize ulaşacak. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan bu devasa deniz üssü ile her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacağız." dedi.

Yüzer Gaz İşletme Platformu Gemisinin Türkiye'ye yolcuğunun 52 gün sürmesi planlanıyor.

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ENERJİ ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

Yeni alınan gemisinin en önemli özelliği Karadeniz gazını deniz üzerinde üretilip, karaya ulaştırılacak olması.

Uzmanlar, gaz platformunun baştan sona inşasının yaklaşık beş yıl süreceğini ifade ediyor. Ancak mevcut bir platformun yenilenerek satın alınmasının, sıfırdan üretim maliyetine göre %60 daha ekonomik olacağını belirtiyorlar. Bu yeni platform sayesinde Türkiye, uluslararası arenada önemli bir pozisyona yükselecek. ABD, Rusya, Brezilya, Norveç ve Malezya'dan sonra, bu platforma sahip olan altıncı ülke olarak adını yazdıracak.

YENİ GEMİNİN İSMİ NE OLACAK?

Türkiye'nin enerji filosunda Barbaros Hayreddin Paşa, MTA Oruç Reis, Fatih, Yavuz, Kanunu ve Abdulhamid Han gemisi buluyor. Yeni geminin isminin ne olacak şimdiden merak konusu oldu.