  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Bakan Albayrak'tan tarihi açıklama: Dönüm noktası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:37:00 - 2020-08-04 11:30:15
Bakan Albayrak'tan tarihi açıklama: Dönüm noktası

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

İSO'dan yapılan açıklamada, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ KİREÇ

Sayın bakan bu ülkede tüketici üreticiden çok daha fazla olduğu müttetce ve tüketiciler sırtını devlete dayayıp üreticilerden çok daha rahat bi hayat yaşadığı sürece hiç bişey olmaz. Geçen karantina dönemlerinde öğretmeni,imamı,müeezini vb evde tıkır tıkır maaşını aldı bizim gibi küçük esnaf ve asgari ücretli,çiftci gibi alın teri dökenlerin anası ağladı.
  • Yanıtla

maşaAllah

2023'de süper güç Türkiye
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı