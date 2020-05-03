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Aktüel

Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 15:42:00 -
Bakan Albayrak'tan Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. İlim ve irfan sahibi bir din adamı, imanlı ve ahlâklı bir insandı. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Ömer Döngeloğlu vefat etti
Ömer Döngeloğlu vefat etti

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Ömer Döngeloğlu vefat etti

 

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