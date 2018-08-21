Bakan Albayrak'tan Kurban Bayramı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yayımladığı Kurban bayramı mesajında, "Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerinni kullandı.21 Ağustos 2018 Salı 15:06
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Kurban Bayramı mesajı yayınladı.
Twitter'dan yayınladığı Kurban Bayramı mesajında Albayrak, "Bir kez daha bizleri birlik ve beraberlik içinde Bayrama kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Rabbimiz, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm mazlum coğrafyaları huzura kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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