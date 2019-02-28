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Bakan Albayrak'tan kritik açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB-Türkiye Ekonomik Diyalog Toplantısı' sonrasında düzenlenen basın toplantısında, önemli açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
Bakan Albayrak'tan kritik açıklamalar!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları...

-Bugünkü küresel iklimde yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında ekonomik konulardaki diyaloğun ne kadar fazla olduğunun bir kez daha altını çizdiğimiz çok verimli ilk bölüm toplantıları gerçekleştirdik.

-İş dünyasının farklı kesimlerinin bir arada bulunduğu, özellikle hem Türkiye hem AB tarafından en üst düzey kuruluşlarının başkanlarının temsil ettiği sürede bir çok önemli konuyu ele aldık.

-Özellikle iş dünyasının gündeme getirdiği noktalarda, Türkiye-AB ticaret hacminin ki 165 milyar dolara yaklaştı, gayet dengeli bir işbirliği. Son 15 yılda 3-4 katı arttığı resim içerisinde bugün artık korumacılık politikalarının, çoğulculuğun yerini serbest ticaretin yerini çok farklı politikaların aldığı dünyada Türkiye ile AB arasındaki ekonomik işbirliğinin ne kadar büyük bir önem arz ettiğinin eskisinden çok daha hassas ve dikkatli şekilde geliştirilmesi gerektiğinin altını çizmiş olduk.

-2019 yılı için hedef enflasyonu 15,9 açıklamıştık. Ve bu noktada baktığımızda Ocak ayı ve Şubat ayı; sahadan aldığımız hem para politikalar, hem mali politikalara uygun olarak hedeflediğimiz düzeyde gittiği yönünde net sinyaller alıyoruz. Bu para ve maliye politikalarının güçlü, altı ayda verdiği refleksle ilişkili... Ekonomide algı çok önemli. Türkiye 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kalmıştı. Yeni Ekonomi Programı'nda karşılık verdik.

-Türkiye'nin son 5-6 ayda reel olmayan bir kırılganlıkla karşı karşıya kaldı.

-2019 ekonomik hedeflerini çok rahat tutturacağımızı düşünüyorum.

"Türkiye ile müzakereler bitmedi"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Türkiye ile müzakerelerin bitmediğini sadece durduğunu sölyedi. Katainen ayrıca Türkiye ile normal bir siyasi diyalogu sürdürmeye devam etmek istediklerini belirtti. Katainen, "Türkiye'ye Avrupa ülkesi gözüyle bakıyoruz ve yapılan ekonomik reformlar umut vaat ediyor" dedi.

Katainen şunları söyledi:

-Türkiye üç yıldan kısa sürede kriterleri tamamlayabilir.

-Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:39
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı
  3. Açıklama

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