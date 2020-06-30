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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: İndirim hayırlı olsun

Doğalgaz indirimiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 13:16:00 -
Bakan Albayrak'tan doğalgaz açıklaması: İndirim hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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