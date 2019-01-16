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Bakan Albayrak'tan Davos'a çıkarma

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 22-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan ve 350'den fazla oturumun gerçekleştirileceği Davos Zirvesi'nde Türkiye'yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temsil edecek.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:43
Bakan Albayrak'tan Davos'a çıkarma

İsviçre'nin Davos kasabasında 22-25 Ocak'ta gerçekleştirilecek 49. Dünya Ekonomik Forumu, 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak. "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek. Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılması bekleniyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlediği Davos Zirvesi, gelecek hafta İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak.

22-25 Ocak'ta yapılacak zirveye ilişkin, WEF'in Cenevre'de bulunan merkezinde basın toplantısı düzenlendi. WEF'ten verilen bilgiye göre, bu yıl 49. kez toplanacak zirvede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmesi bekleniyor.

350'yi aşkın oturum yapılacak

Geçici bütçe krizinden dolayı federal hükümetin kapanmasını gerekçe göstererek Davos Zirvesi'ne katılmayacağını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede yer almayacak. 60'dan fazla ülkenin devlet başkanı ve başbakan düzeyinde temsil edileceği zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William önemli katılımcılar olarak ön plana çıkıyor.

"Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, 350'yi aşkın oturum yapılacak. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada "Bizim için genç neslin zirveye katılımı özellikle çok önemli. Küresel nüfusun yarısı 27 yaşının altında. Onların düşüncelerine yer vermek zorundayız." dedi.

Schwab, zirveye katılacak 3 binden fazla katılımcının yarısının, iş dünyası liderlerinden oluşacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:43
  1. İsviçre'nin Davos kasabası
  2. 49. Dünya Ekonomik Forumu
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  5. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  6. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
  7. Davos Zirvesi
  8. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
  9. ABD Başkanı Donald Trump
  10. İngiltere Başbakanı Theresa May
  11. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  12. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  13. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  14. Cambridge Dükü Prens William
  15. Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek
  16. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab

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