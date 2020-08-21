Bakan Albayrak’tan çarpıcı ekonomi açıklamaları!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz keşfinin yapıldığı alanda keşfedilen doğalgazın ekonomiye katılarından bahsetti. Albayrak, "Türkiye artık cari açık veren ve cari fazla veren ülke konumuna geçecek” ifadelerini kullandı.
Zonguldak açıklarında Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye ekonomisinin artık eskisi gibi olmayacağını artık cari fazla veren ülke konumuna geçeceğini bildirdi.
Albayrak, “İnşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu kaldırdık. Son on yılın ortalamasına göre yılda 40 milyar metreküp doğalgaz ithal eden bir ülke Türkiye. Bugün bu potansiyelle birlikte inşallah gündemimizde artık cari açığı değil cari fazlasını, döviz fazlası vereceğimiz bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptığını açıklamıştı.