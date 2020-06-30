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Aktüel

Bakan Albayrak'a sosyal medyadan hakaret içerikli yoruma gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 20:27:39 -
Bakan Albayrak'a sosyal medyadan hakaret içerikli yoruma gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yapan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli E.B, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

E.B'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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