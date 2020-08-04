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Ekonomi

Bakan Albayrak: Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi PMI endeksi Şubat 2011'den beri en yüksek seviyede. Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:07:00 -
Bakan Albayrak: Yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentimiz güçleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." 

 

 

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