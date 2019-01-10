Bakan Albayrak: "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor"

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10 Ocak 2019 Perşembe 13:16
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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