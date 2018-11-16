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Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bütçe disiplininden taviz yok, sıkı duruşumuz devam edecek.

16 Kasım 2018 Cuma 20:59
Bakan Albayrak: Sıkı duruşumuz devam edecek

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık. Bu hafta en önemli gelişmeler tahvil faizlerimizde oldu. %17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle %18.79 oldu.

-Maliye politikalarımızda da, bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630,5 milyar TL olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor.

-119,1 milyar TL’lik vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar TL’lik beklentimizin 500 milyon TL, İmar Barışında 6 milyar TL’lik beklentimizin de 4 milyar TL üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 20:59
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