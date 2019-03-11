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Bakan Albayrak: "Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz, politikalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz."

11 Mart 2019 Pazartesi 10:45
Bakan Albayrak: "Nisandan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz, politikalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz."

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:45
  1. berat albayrak
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