Bakan Albayrak kobilere destek paketinin detaylarını açıkladı

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün önemli bir müjde için bir aradayız. Son günlerde çok güzel paketler açıkladık. KOBİ'lere 13 bankanın katılımıyla KOBİ değer kredisi programı başlatıyoruz. Programa 13 banka katılıyor. Az önce TBB Başkanımız 13. banka olarak Şekerbank'ın da katılmak istediğini açıkladı.

Toplam 20 milyar TL

Yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan mikro ve küçük işletmelere yönelik finansman desteği başlatıyoruz. Minimum 40 bin işletmeyi ilgilendiriyor.

Azami 1 milyon ve 500 bin TL kredi verilecek. KOBİ Değer Kredisi'nde 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak, aylık faizi yüzde 1,54.

Toplamda 20 milyar TL'lik bu paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ayrıntılar geliyor...