Bakan Albayrak: KDV uyuşmazlığında imzalar atıldı

KDV uyuşmazlığında imzaların atıldığını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye güçlenerek yoluna devam edecek!

Bakan Albayrak ayrıca, "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek" açıklamasında bulundu. Albayrak cari açık konusu ilgili olarak da "Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı." ifadelerini kullandı.

‘Az önce imzaladı, hayırlı olsun?’

"Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun" diyen Albayrak, ikinci el otomobil satışlarına ilişkin de "KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk" dedi.