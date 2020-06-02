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Ekonomi

Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. He

Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:27:31 -
Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. He

Bakan Albayrak: "Kamu katılım finans kuruluşlarımız, yeni süreçte hayatın canlanması adına 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor. Konuttan taşıta, yerli üretime destekten tatile kadar sağlanacak yeni finansman destekleri milletimize hayırlı olsun. Hep söylediğimiz gibi birlikte başarıyoruz."

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