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Siyaset Bakan Albayrak: Hepimizi derinden üzdü, başımız sağ olsun
Siyaset

Bakan Albayrak: Hepimizi derinden üzdü, başımız sağ olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Markar Esayan için yayımladığı taziye mesajında "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 22:59:00 -
Bakan Albayrak: Hepimizi derinden üzdü, başımız sağ olsun

Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Markar Esayan. Herkes onu güler yüzüyle, nezaketiyle ve beyefendiliği ile tanır, bilirdi. Kıymetli ve örnek bir aydın, özü sözü bir kardeşimizdi... Vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Başımız sağ olsun..." ifadelerine yer verdi.

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