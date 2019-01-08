0553 313 94 23

Bakan Albayrak: Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.

08 Ocak 2019 Salı 18:36
Bakan Albayrak: Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." mesajını paylaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:36
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz12 dk önce
    Ya emekli beraat bey...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye'de kişi başına kaç kitap düşüyor? Rakamlar açıklandı
  1. Türkiye'de kişi başına kaç kitap..
  2. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
  3. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
  4. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
  5. Erzurum'da eğitime kar engeli
  6. İş görüşmesinde skandal ifadeler!
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
  8. WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü!..
  9. AK Parti'den Erdoğan-İmamoğlu açıklaması
  10. BOTAŞ'tan "indirim beklentiyi..
  11. Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili var..
  12. Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez..
  13. Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar?..
  14. Donanma Komutanlığındaki darbe..
  15. Konya'da yarın okullar tatil mi
  16. "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım..
  17. Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı
  18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın..
  19. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu..
  20. Nijerya'da Boko Haram'ın kontrol..
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

Günün Karikatürü

8 Ocak 2019
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'