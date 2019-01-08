Bakan Albayrak: Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Bütçe disiplininden taviz vermeden hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz' dedi.08 Ocak 2019 Salı 18:36
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2019’u da müjdelerle başlattı. Ekonomide dengelenme döneminin sağladığı her pozitif gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeden, ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz." mesajını paylaştı.
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