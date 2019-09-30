Bakan Albayrak enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"nda konuşuyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İkinci yılın başlangıç vuruşunu burada yapıyoruz. 2019-2020 yıllarını dengelenme yılları olarak adlandırdık. Kur saldırısı yaşadığımız, seçim yaşadığımız, küresel ekonominin çalkantıya girdiği dönemde dengelenmemizi başarıyla uyguladık.

Ülkemizin sahip olduğu kurumsal alt yapıya her zaman güvendik. Yaşanılan süreçlerin geçici olduğuna inandık. Doğru hamlelerin sonunda kötümserliğin yerini günün ilk ışıklarındaki iyimserliğe bırakacağına yani rahatlığa ulaşacağına inandık. Milletimize ve tüm paydaşlarımıza bu sıkıntılı günlerde dik durdukları için teşekkür ediyorum.

"Değişim başlıyor" dedik

Bu yılki programın ana temasına "Değişim başlıyor" dedik. Önümüzde yapacak çok ama çok işimiz var. Kur ataklarıyla birlikte büyük resesyon beklentisine rağmen yılsonunu pozitif büyüme ile kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.

Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz. Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.

"Değişim sürecini başlatacağız"

Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik. 2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız.

2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi. 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.

Enflasyon hedefi

Temel mücadele eylemlerimizin başında yine enflasyon gelecek. Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor. Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz. Enflasyonda 2020'u yüzde 8,5 olarak revize ettik. Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9.

Para ve maliye politikalarında eş güdümü hedefliyoruz. Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız. Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak. Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz. Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.

2019'da cari denge/GSYH beklentisi %0,1. 2020 cari denge/GSYH beklentisi -%1,2. 2021 cari denge/GSYH beklentisi -%0,8. 2022 cari denge/GSYH beklentisi %0,0.

İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Lojistik master planı hazırlanacak.

Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz. 2019 yılını cari fazla vererek kapatacağız. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

Vergi reformları adımlarını atmaya başlıyoruz.

Toplantının içeriği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yeni Ekonomi Programı (YEP) 2020-2022 Lansman Toplantısı bugün saat 11:00'de başladı. YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenecek.

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.

Bu yılın Nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.