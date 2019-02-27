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Bakan Albayrak açıkladı: Yeni sürece giriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Yeni sürece girildi. Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.'' dedi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
Bakan Albayrak açıkladı: Yeni sürece giriliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuştu. Yeni bir sürece girildiğini belirten Bakan Albayrak, ''Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.'' dedi. 

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz.

Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur.

Yeni sürece girildi. Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız.

Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz dengeyi korumaya devam edeceğiz. Daha etkin bir kayıtlı ekonomi sistemini hayata geçireceğiz.

Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı.

Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar.

Şirket KDV iadeleri

KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.İade edilecek tutarın yarısı 10 günde ödenecek.

Önemli adımlar atılıyor

Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Ekonomik sosyal politikaların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak şekilde vergi sistemimizi bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz.

Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor.

Yeni ekonomi programında gelir politikalarına yönelik yer verdiğimiz güçlü kamu maliyesi ve mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek. 2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:10
  1. berat albayrak
  2. Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp22 dk önce
    Damat ne söylesen tüy siklette kalıyon, digerlerinin yerini dolduramıyorsun. Gözle görünen şeyler meydanda. Sözün altın lafınsa teneke olduğu bi zamandayız !
  • samisami57 dk önce
    Yine yeni yeniden,dön baba dönelim,başımız döndü bu yalanlardan avutmalardan. "AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ" demiş atalarımız.On yedi senenin sonunda ülkeyi getirdiğiniz nokta.YENİ YİNE YENİDEN. YEMİYOR MİLLET ARTIK DAMAT.

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