Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay daha devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay daha devam edeceğini açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada indirimin 2019 yılının ilk 3 ayında devam edeceğini duyuran Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.