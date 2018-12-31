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Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay daha devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:34
Bakan Albayrak açıkladı: İndirim 3 ay daha devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerinin yeni yılda 3 ay daha devam edeceğini açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada indirimin 2019 yılının ilk 3 ayında devam edeceğini duyuran Albayrak, "Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:34
  1. Berat Albayrak
  2. ötv
  3. kdv

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir35 dk önce
    Seçime kadar indirim sonra bindirim
  • misafirmisafir36 dk önce
    Sıfır araç alan zenginleri memnun edip zaten durma noktasına gelen ikinci el piyasasına bir darbe daha vuran bu kararı şiddetle kınıyorum.

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