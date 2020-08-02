Bakan Albayrak açıkladı: Esnaf çifte bayram yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu bildirerek, pek çok faaliyet ve hizmette uygulanacak vergi indirimlerini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıkladığı bu indirim haberi esnaflar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

"Sektörümüz tarafından bayram kutlaması olarak değerlendirildi"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen otobüs firmalarına, KDV indiriminin can suyu olacağını söyledi. Yıldırım, salgın nedeniyle yolcu taşımacılığı faaliyetinin yüzde 98 durduğunu belirterek, "Sektörümüz tarafından bayram kutlaması olarak değerlendirilen bu destek için Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Sağlanan destekler çok yararlı olacak"

KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de konaklama hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Sağlanan destekler çok yararlı olacak ancak turizmde yapılan satışlar genellikle uzun vadeli olduğu için desteklerin uzun süreli olması ve devamı çok önemli" diye konuştu.

"Esnafa bayram müjdesi"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise işyeri kiralarında stopaj oranının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesini "esnafa bayram müjdesi" olarak nitelendirerek, "Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşürüldü" dedi.