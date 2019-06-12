Bakan Akar’ın Azerbaycan ziyareti sürüyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Azerbaycan ziyareti devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Azerbaycan ziyareti devam ediyor.

Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Savunma Bakanları 7. toplantısı kapsamında Azerbaycan’ın Gebele kentinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Şehitliği ziyaret etti. Sabah saatlerinde resmi temaslarına başlayan Akar, Gebele’deki Şehitler Hıyabanı’na çelenk bıraktı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in anıtı önüne çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Bakan Akar temasları kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüştü. Hulusi Akar toplantı kapsamında Gürcistan Savunma Bakanları ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Akar, daha sonra Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 3’lü Savunma Bakanları toplantısına katılacak.

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