Bakan Akar’dan yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda S-400’ler ve yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, TSK’nın ülkesinin, milletinin birliğini, vatanının güvenliğini, hak ve menfaatlerini korumak ve kollamakla görevli olduğunu kaydetti. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda da ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli görevlerin başarıyla yerine getirildiğini dile getirdi. Görevlerin yapılmasında personel ve lojistik olmak üzere iki temel hususun olduğunu dile getiren Akar, 1927’den beri aynı kanunun işlediğini kaydetti. Değişen ihtiyaçlara ve şartlara dikkat çeken Bakan Akar, "Bütün bunları göz önünde tutmak suretiyle yeni bir askerlik sistemine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı" dedi.

Yeni askerlik sistemi hazırlanırken gençlerin kişisel, mesleki ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarının da göz önüne alındığını belirten Bakan Akar, amaçlarının yeni sistemle TSK’nın ihtiyacının karşılanması başta olmak üzere öngörülebilir, süreklilik, eğitim, mesleki ve sosyal gelişim ihtiyaçlarıyla eğitimli insan kaynağının etkin kullanılması olduğunu dile getirdi. Askerlik görevini çeşitli sebeplerle erteleyen 2 milyon 200 bin kişinin olduğunu vurgulayan Akar, her sene yaklaşık 700 bin kişinin de askerlik çağına geldiğini dile getirdi. Bakan Akar, yeni askerlik sisteminde yükümlü kaynağının "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak sınıflandırılabileceğini, bunların yanı sıra bedelli ve dövizli askerlik uygulamalarının da yer alacağını ifade etti. Bakan Akar, Türk ordusunun “peygamber ocağı” olarak anıldığını, ordu-millet geleneği bulunduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda adı ne olursa olsun tamamen para karşılığı hizmet edenlerden müteşekkil bir ordu istemiyoruz" dedi. Bakan Akar, "Mutlaka bizim erlerimiz Mehmetçiğimiz olacak. Bu anlayışı yaşatacağız. Profesyonellik dediğimiz uzman erbaş/erlerle yaptığımız çalışmaların bir orantısı olacak. O orantı belli bir oranda takip edilecek, onu bozmayacağız. Bizim bir tarafta bedelli, bir tarafta yükümlü olarak Mehmetçiği biz Silahlı Kuvvetlerde daima görmek istiyoruz. İnşallah bunu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Optimal rakam 30 bin”

Bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira civarında olacağı söylemlerine ilişkin Akar, “Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye bir takım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak” dedi.

"Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir zafiyet yaratmayacağını çok net şekilde söyleyebilir misiniz?” soruna ise Bakan Akar, şu cevabı verdi:

"Gayet tabii. Bu konu çok ayrıntılı bir şekilde bütün komutan arkadaşlarımla beraber ilgili subay, astsubaylarla, kıtalardaki arkadaşlarımla beraber konuşulup, görüşülüp belli nitelikleri, esasları koruyacak bir şekilde yapıldı. Bunlar için de yeterli bir sistem. Bizim dileğimiz, temennimiz Mecliste bu şekilde muhafaza edilmesi lazım. Bir konuda yapılacak bir değişiklik bir başka konuyu çok ciddi şekilde etkileyebiliyor.”

Akar, “Bedelli olarak ödenecek paralar başka yere gitmeyecek. Birinci altı ayda harçlık, ikinci altı ay 2 bin lira civarında maaş alacaklar. Gerçekten seçenekleri geniş, esasta herhangi bir şekilde değişiklik yapılmayacak. Esasa herhangi bir zarar vermeyecek, ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

"(F-35’ler) Normal bir düzen devam ediyor”

S-400’lerin ne zaman geleceği sorusu üzerine ise Bakan Akar, "S-400’ün tedariki ile ilgili yaptığımız anlaşmalar, sözleşmeler çerçevesinde bazı ayrıntılar var. İlgili kurum, kuruluşlarımız bunlarla ilgili görüşmeleri sürdürüyorlar” dedi.

ABD’nin S-400 tedariki nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulaması durumunda alınacak tedbirlerin sorulması üzerine Bakan Akar, “Varsayımlarla ilgili konuşmayalım. Biz şu anda bu faaliyetlerimizi bize verilen sorumlulukları tam olarak yerine getirecek şekilde sürdürüyoruz. Nedir bu? Bizim F-35’lerle ilgili ödememiz gereken para vardı. Bu parayı eksiksiz ödedik. Bizim bununla alakalı parça üretimine yönelik talepler vardı. Bunları yerine getirdik. Biz uluslararası hukuk hem ikili ilişkiler bakımından bunları gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edilmiş dört adet F-35 var. Bunlar şu anda ABD’deki üstte faaliyetlerini sürdürüyor. Dört pilotumuzun eğitimi devam ediyor, şu ana kadar yüzlerce astsubayımız bakım kursu aldı ve döndü. Şu anda 37 personelimizin eğitimi devam ediyor. Diğer taraftan da F-35’leri konuşlandıracağımız Malatya’da da bize düşen görevleri eksiksiz yapıyoruz. İnşaatlar sürüyor, hangarlar hazırlanıyor. Dolayısıyla normal bir düzen devam ediyor” diye konuştu.

"TSK’da büyük ölçüde temizlik yapıldı"

Bakan Akar, "TSK’nın tamamıyla FETÖ’den arındırıldığını söyleyebilir misiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Silahlı Kuvvetlerden bunlar temizlendikçe güçleniyor. Yargı ile temaslarımız, idari anlamda çalışmalarımız, istihbarat birimleriyle temaslarımız sürüyor. Yeni bilgi, belge çıktıkça bunlarla ilgili gerekli işlemleri tereddütsüz şekilde yapmaktayız. Bu mücadelenin devam ettiğini söyleyebiliriz.” Bakan Akar, büyük ölçüde temizlik yapıldığını da kaydetti.