0553 313 94 23

Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı Harakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Amacımız Fırat'ın Doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG'nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:47
Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı Harakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: Amacımız Fırat'ın Doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG'nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Hedefimizde sadece adı değişse de birbirinden farklı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa kaosa sürüklemeyi amaç edinen DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.

HABER7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:47
  1. hulusi akar
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • CorumluCorumlu40 dk önce
    Herşeyimizle kayıtsız şartsız baskomutan, hükümet ve kahraman ordumuz ve onu asil askelerinin yanındayız. Evet bizim ordumuz her gittiği yere selam selamet huzur guvenlik ve kardeşliği götürmüştür. İnşaallah bu hareket 100 yıl önce bağlantımız kesilmiş topraklar ve oralarda yaşayan kardeşlerimizle tekrar buluşmamıza kuçaklaşmamızın başlanğıcı olaçaktır. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
  1. Kadir Topbaş'tan operasyon açıklaması
  2. Abdullah Gül'den operasyon açıklaması
  3. Kadir İnanır'dan skandal operasyon..
  4. Kuruluş Osman'ın ilk fragman..
  5. Terör Uzmanı Alabarda: Büyük İsrail..
  6. Finlandiya'dan Türkiye'ye büyük satış!..
  7. Şivan Perver kimdir kaç yaşında? Şivan..
  8. Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl..
  9. Fetih Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve..
  10. Altun, Suudi Arabistan'ın ağzının..
  11. Almanya Arjantin maçı kaç kaç bitti?..
  12. Churros (çiroz) nasıl yapılır? Çiroz..
  13. Kadınlarda erkeklik hormonu nasıl..
  14. Testosteron hormonu nasıl düşürülür?
  15. Trump'tan ikinci 'Barış Pınarı..
  16. Zerde nasıl yapılır? Zerde tarifi..
  17. Yumurta dolması nasıl yapılır? Yumurta..
  18. Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı..
  19. Omlet nasıl yapılır? Omlet tarifi..
  20. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
  21. 'Barış Pınarı Harekatı' koordinasyon..
  22. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili..
  23. Ağrılı kör sivilce / deri altı..
  24. 'Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir'
  25. YPG/PKK evlerden saldırıyor
  26. FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı..
  27. Suriyeli Kanaat Önderleri 'Barış..
  28. Hazır yufkadan pırasalı gözleme nasıl..
  29. Kara harekatı başladı! Mehmetçik 4..
  30. AB'yi kilitledi: Macaristan'dan..
Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
Ahmet Türk'ün torunundan küstah sözler! Türk askerine 'Köpek' dedi
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!
Mustafa İslamoğlu'ndan kaçamak operasyon mesajı!

Günün Karikatürü

10 Ekim 2019
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”