Bakan Akar'dan son dakika Barış Pınarı Harakatı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar: Amacımız Fırat'ın Doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG'nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.

Hedefimizde sadece adı değişse de birbirinden farklı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa kaosa sürüklemeyi amaç edinen DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG gibi terör örgütleri bulunmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nda da sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ve çevre dokunulmazdır.

HABER7