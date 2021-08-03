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Gündem Bakan Akar'dan orman yangınları ile ilgili açıklama
Gündem

Bakan Akar'dan orman yangınları ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:24:00 - 2021-08-03 10:53:27
Bakan Akar'dan orman yangınları ile ilgili açıklama

Orman yangınları ile mücadelede TSK'nın da yoğun görev aldığını aktaran Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinalarımız, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. Her türlü destek sağlanıyor.” diye konuştu. Akar ayrıca, "Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmalara aykırı hareketleri her seferinde göz ardı ediliyor, Türkiye'nin doğru yaptığı işler çarpıtılarak Türkiye'nin aleyhine kullanılmak isteniyor." dedi.

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı, Libya Görev Grup Komutanı, Azerbaycan Görev Grup Komutanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı’nın yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, yurt genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdikleri katkıya da değindi.

Yangınlardan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Akar, "Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız milli zenginliklerimizdir. Onların ve onlarla birlikte vatandaşlarımızın zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir" diye konuştu.

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