Bakan Akar'dan Karabağ ile ilgili kritik ifadeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere merkezli "The Centre for British-Turkish Understanding (CBTU)" tarafından internet üzerinden düzenlenen "Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Ortamında Türkiye" başlıklı programda kardeş Azerbaycan ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Akar, Kafkaslarda barış ve istikrarın sağlanması için Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan ile dayanışma içinde olduğunu bildiren Bakan Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ermenistan'a tepki

Bakan Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterek, Erivan'ın bu saldırıları ile bir defa daha bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu gösterdiğini belirtti.

Akar, bu saldırıların uluslararası hukukun açık şekilde bir ihlali olduğunu söyledi.

"1 milyondan fazla Azerbaycanlı yerinden oldu"

Ermenistan'ın saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildiren Akar, Karabağ ve çevresindeki bölgelerin kanun dışı işgalinin, Azerbaycan'da bir milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine neden olduğuna işaret etti.

"Ermeni işgaline son verilmesi gerekiyor"

Bakan Akar, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bu bölgelerdeki Ermeni işgaline son verilmesi gerektiğini bildirerek Türkiye'nin halkını ve toprak bütünlüğünü koruyan Azerbaycan'la dayanışma içinde olduğunu ve destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.