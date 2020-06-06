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Aktüel

Bakan Akar'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim"

Yeniakit Publisher
2020-06-06 09:06:09 -
Bakan Akar'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı Ercan Zengin için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zengin'in İdlib bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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