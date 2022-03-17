Bakan Akar'dan flaş Montrö açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Olağanüstü Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı. İkili toplantılara katılan ve kritik görüşmeler gerçekleştiren Akar, daha sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da ateşkesin elzem olduğunun altını çizen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le diyaloğunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Akar, kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla sürekli görüşmeler yaptığını aktardı.

Akar, Mariupol'da camiye sığınan Türk vatandaşlarıyla ilgili de son durumu aktardı. Camide herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, sığınan kişilerin erzaklarının bulunduğunu belirten Savunma Bakanı, Rusya ve Ukrayna tarafıyla tahliye konusunda temaslarının sürdüğünü söyledi.

Ukrayna'da kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağıyla ilgili de değerlendirme yapan Akar, "Bu konuda hem Rusya hem Ukrayna ile konuşuyoruz. İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Krizin çözümünde Türkiye'nin dengeli politika izlemesinin şart olduğunun altını çizen Akar, Ukrayna'ya insani yardımların devam etmesi gerektiğinin de önemini vurguladı.

Türkiye'nin hem Rusya'nın Kırım'ı işgalini kınadığını, şu anda da Ukrayna işgalini ağır bir dille kınadığını belirten Akar, krizin çözümü için her iki ülkeyle dengeli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Montrö konusunda da değerlendirme yapan Akar, "Montrö, bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO müttefiklerinden beklentilerini de aktaran Akar, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün yanı sıra birçok terör örgütüyle mücadelelerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin terörle mücadele konusunda yaptıklarının son derece önemli olduğunu, Avrupa'nın güneydoğu sınırlarının Türkiye tarafından korunduğunu, aksi durumun NATO'nun güvenliğini sekteye uğratacağını" söyledi.