Bakan Akar, Şanlıurfa’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa’ya geldi. Bakan Akar’ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar’ın Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.