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Gündem Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Gündem

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:33:00 -
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Maripol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır. İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edilmiştir.

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