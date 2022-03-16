Bakan Akar, NATO karargahında

YENİ AKİT / ANKARA

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, olağanüstü nitelikte gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel’de NATO Karargâhına ulaştı.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askerî Temsilciliğini ziyaret etti.

Personelle görüşüp devam eden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne hâline gelen Türkiye'nin çok önemli çalışmalar yaptığını, ciddi başarılar sağladığını belirtti. Bakan Akar, farklı faktörler ve etkenler nedeniyle hassas bir dönemden geçildiğini ifade ederek çalışmaların daha büyük bir hassasiyetle devam etmesinin önemini vurguladı.