Bakan Akar: Kazdıkları çukurlara gömeceğiz!

Milli Savunma Bakanı Akar, PKK’nın ABD desteğiyle, Münbiç’te kazdığı çukurlara ilişkin çok sert konuştu. Akar, "PKK/PYD/YPG'nin, Münbiç'ten çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen, terör örgütü, Afrin'de olduğu gibi Münbiç'te de hendekler kazmaktadır. Terör örgütü, yeri ve zamanı geldiğinde kazdığı çukurlara kendisinin gömüleceğini bilmelidir."

Irak topraklarında tehdit ortadan kalkıncaya dek...

Milli Savunma Bakanı Akar Irak topraklarındaki terör tehdidine ilişkin şunları söyledi:

"Irak hükümetinin ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin PKK terör örgütüyle mücadelede etkili adımlar atmamaları nedeniyle, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör tehdidi devam etmektedir. Bu bağlamda, operasyonlarımız Irak topraklarından kaynaklı terör tehdidi sonlandırılıncaya kadar devam ettirilecektir."

Yunanistan’a net mesaj

Milli Savunma Bakanı Akar, "Muhataplarımız, Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı bir projenin başarılı olamayacağını bilmelidir." dedi.

S-400 açıklaması

S-400 Savunma Sistemi hakkında da konuşan Akar, “2019'da teslimi planlanan bu sistemler ile ülkemiz, önemli bir hava savunma yeteneği kazanmış olacaktır.” ifadesini kullandı.

TSK’dan ihraç edilen personel sayısı

Milli Savunma Bakanı Akar, "15 Temmuz 2016'dan itibaren FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle TSK'dan 15 bin 153 personel ihraç edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bedelli başvuruları

Hulusi Akar, "Bedelliye 724 bin 144 kişi müracaatta bulunmuş, 578 bin 887'sinin işlemleri tamamlanmıştır.” diye konuştu.

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