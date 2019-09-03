Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz." Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz.

Bakan Akar: "(Güvenli Bölge) büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz."

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