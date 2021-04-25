Bakan Akar etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar,Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin duyurdu. Bakan Akar, "Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı" dedi.