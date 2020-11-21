Bakan Akar: En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Muhsin Dere ile birlikte dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayiini (TUSAŞ) ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, projeler hakkında bilgi aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını ifade eden Akar, "Şu ana kadar Mehmetçik görevini büyük bir başarı ile tamamladı, inşallah görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam eder." Dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası arenadaki liderliğinin artık özne haline geldiğini belirten Akar, bu durumun büyük bir sorumluluk da getirdiğini söyledi.

Bu sorumluluğu yerine getirmek için çok daha fazla çalışmanın önemini vurgulayan Akar, "TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden ve manevi köklerimizden süzülen milli, ahlaki ve mesleki değerlerimize dayanmaktadır. Başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı da azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir." dedi.

Mehmetçiğin gerek yurt içi gerek sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla yapmaya devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altından kurtarmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını başarıyla geri aldığını belirten Akar, "Rusya ile görüşmelerimiz var. Bizlerin Azerbaycanlı kardeşler için tüm hak ve menfaatlerini korumak için yapılması gereken her şeyi yaptık, yaparız. "İfadelerini kullandı.

Azerbaycan Türkünün başarısı için gerekli olanı yaptıklarını belirten Bakan Akar, "Azerbaycan ile ilgili de bir önergeyi yaptık. Hazırlıklarımız tamamlandı. Bu önergenin gereği olarak Mehmetçik görevini devralacak. bir an önce Azerbaycan'da. Bu konuda özellikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Hava Kuvvetlerimiz onları taşımaya hazır. "diye konuştu.

Batılı bazı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yakıp yok etti" ifadelerine tepki gösteren Akar, şunları söyledi:

"Bu gerçekçi olmayan ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Azerbaycan ordusu uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmadı. Yaptığı işin hakikati ve özü 30 yıldır işgal altındaki topraklarının kurtarılmasıdır. Herkes bunu bilmeli. Bu Azerbaycan ordusunu suçlamak gibidir. Azerbaycan ordusunu "yakıp yıkmakla" suçlamak gerçekten büyük bir gaflettir, gerçekten büyük bir hata, vatanını korumak, işgal edilen toprakları kurtarmak kutsal bir görevdir. Azerbaycan ordusunun yaptığı budur, Ermenistan Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini ve şehirlerini alenen bombaladı.

Bütün dünya bunu gördü, ama bazıları hala kör, hala sağır. Modernlikten, insan haklarından, demokrasiden ve tarafsızlıktan söz etmeleri pek mümkün değil. "

Araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'de bilimsel ve teknik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akar, "Bu çalışmaları kışkırtmak ve gerginliği arttırmak için bir sebep olarak göstermek ahlaki değerlerle gerçekten bağdaşmıyor" dedi.

Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı olarak silahlandırdığını belirten Akar, şunları söyledi:

"Yunanistan'a hiçbir şekilde egemenliği verilmeyen adalardaki eylemleri tamamen görmezden geliniyor, bunun dışında yaptığımız bilimsel ve teknik çalışmalar provokasyon olarak gösteriliyor. Bu gerçekten yanlış bir yaklaşım, hiç de yararsız Uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hamleleri yapıyorlar.Siyasi çözümlerden, diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, bu konuda iyi niyetimizi gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışında iyi komşuluk ilişkileri olan bazı hareketlere bağlılıklarını açıklamanın mümkün olmadığını belirtmek isterim.

Kıbrıs'taki gelişmelere değinen Akar, "Kıbrıs'ta Türk varlığını görmeli, asırlardır orada yaşayan Türkler var, haklarını teslim etmeliler." Dedi. Akar, Türkiye'nin garantör olarak sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşviki sayesinde yerli ve milli savunma sanayinde önemli adımlar atıldığını ifade eden Akar, "Geldiğimiz noktadan memnunuz ancak çalışmaların yapılmadığını biliyoruz. burada bundan sonra yapacak daha çok işimiz var. Sektör işbirliği ile çok daha önemli yerlere ulaşacağımıza inanıyoruz. "diye konuştu.

Sözlerinin sonunda şehit ve gazileri minnetle yad eden Akar, "Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı' içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır." dedi.

Toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.​​​​​​​