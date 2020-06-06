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Aktüel

Bakan Akar "Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:51:32 -
Bakan Akar "Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka uygun şekilde çözmek istiyoruz. Bunun için bize düşen neyse yapmaya devam edeceğiz"
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