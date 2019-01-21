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Bakan Akar: Bunun tartışması yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ''PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde'' dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
Bakan Akar: Bunun tartışması yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Harp Okulu'ndan açıklamlarda bulundu. Akar, ''PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde'' dedi.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

24 Temmuz 2015'te büyük bir hava harekatı başlamış bulunuyor ve bu operasyonlar aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. TSK mensupları girilemez denen yerlere girmiş, ulaşılamaz denen yerlere ulaşmışlardır. Teröristlere büyük bir darbe vurulmuştur. Teröristler bazı il ve ilçelerde çukur eylemlerine başlamıştır. TSK, polisimiz, jandarmamızla ve adli kurumlarımızla o hainleri o alçakça açtıkları çukurlara gömmüşlerdir.

TSK DEAŞ'la göğüs güğüse mücadele etti

15 Temmuz'da hain darbe girişimi gerçekleşmiştir. TSK, üzerindeki sıkıntıları 1 ay içinde atmış ve Fırat Kalkanı Harekatı başlamıştır. Göğüs göğse çatışmalar yaşanırken, DEAŞ'lı teröristler de o çukurlara gömülmüşlerdir. 3 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Hiçbir koalisyon gücü TSK'nın yaptığı gibi DEAŞ'la göğüs göğse mücadele etmemiştir. Hemen akabinde Zeytin Dalı Harekatı düzenlenmiştir. Burada 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK Eşittir YPG

PKK'nın YPG'den bir farkı yok. PKK eşittir YPG Bunun tartışması yok. Bunun bilgileri, belgeleri her yerde. Afrin'deki YPG'li PKK'lılar da bulundukları çukura gömülmüşlerdi

 

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:26
  1. hulusi akar

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