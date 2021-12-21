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Gündem Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Gündem

Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:35:00 -
Bakan Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic'i kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Masovic ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ortak geçmiş ile dayanışma ve güven ilişkisine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Akar'ın ayrıca Türkiye'nin, Bosna Hersek'in barış, istikrar ve bütünlüğüne verdiği önem, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasının gerekliliği konularını dile getirdiği belirtildi.

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