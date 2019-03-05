0553 313 94 23

Bakan Akar: "Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta aynıdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta aynıdır.

05 Mart 2019 Salı 17:47
Bakan Akar: "Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta aynıdır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız” dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki heyet Mavi Vatan Tatbikatı’na katılan unsurlara yönelik inceleme ve denetlemelerini tamamladı. Mavi Vatan Tatbikatı’nın büyük bir başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının mazisinin şan ve şerefle dolu olduğunu belirterek, gelinen seviyeyi göstermesi bakımından Mavi Vatan Tatbikatı’nın önemine dikkat çekti. Tatbikatta, 103 geminin yanı sıra 6 sahil güvenlik botu, 31 uçak ve 22 helikopterin görev yaptığını kaydeden Akar, kuvvetler arası sağlanan en üst koordinasyonun sahada bir kez daha gösterildiğini dile getirdi.


Ege, Doğu Akdeniz ve KKTC ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Bizim amacımız, gayretimiz, temel yaklaşım şeklimiz Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta aynıdır. Mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız. Bu konuda diyalogdan, iyi komşuluk ilişkilerine esas olan ilkeleri uygulamaktan yanayız. Biz mevkidaşımızla yaptığımız çalışmalar çerçevesinde güven ve güven artırıcı önlemlerin daha da geliştirilmesi konusunda temasımızı sürdürüyoruz. Heyetler arası görüşmeler dahil tüm seçenekleri değerlendirdik, değerlendiriyoruz” dedi.


Bununla ilgili üzerlerine düşen görevleri yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini belirten Akar, “Deniz yetki alanları konusunda çalışmaların adil ve kalıcı çözümler oluşturacak şekilde devamından yanayız” diye konuştu.



"Akdeniz’de, Ege’de tüm çevremizde istikrardan ve işbirliğinden yanayız"


Bulunan yeni enerji kaynakları dolayısıyla Doğu Akdeniz’in öneminin daha da arttığını kaydeden Akar, şunları ifade etti:


"Bu konuda çalışanlar, konuşanlar, bir takım teşebbüslerde bulunanlar var. Bunları da yakinen takip ediyoruz. Bu bölgede küresel ve bölgesel aktörlerin varlığını giderek artırdığını görüyoruz. Bunları da sürekli izlemekteyiz. Akdeniz’de, Ege’de tüm çevremizde istikrardan ve işbirliğinden yanayız. Gerginlik ve çatışmaların olmaması için, provokatif eylemlere karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.”


Olaylara iyi niyetle yaklaştıklarını kaydeden Akar, barış ve istikrar için her türlü desteği sağladıklarını söyledi. Bu konuda her türlü çalışmayı yapmaya da hazır olduklarını söyleyen Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Ancak Türkiye’nin dahil olmadığı bölgeyle ilgili hiçbir kararın, anlaşmanın kalıcı olmayacağını, geçerli olmayacağını ve ayrıca bölgemizde hiçbir şekilde oldubittiye göz yummayacağımızı başlangıçtan itibaren ifade ettik, etmeye devam ediyoruz. Türkiye daima KKTC’nın yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. KKTC’de yaşayanların da bu zenginliklerden pay alması gerektiğini, bu zenginliklerde hakkı olduğunu herkesin çok iyi anlaması ve buna göre davranması gerekir.”


Telsizden tatbikata katılan unsurları kutlayan Akar, ardından helikopterle gemiden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce' savunması! "Adamın işi gücü, İnce'yi karalamak"
    1. Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce'..
    2. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    3. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    4. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    5. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    6. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    7. Tekin ,son Belediye Meclis..
    8. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    9. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    10. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    11. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    12. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    13. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    14. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    15. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    16. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    17. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    18. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    19. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    20. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    21. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    22. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    23. Çaykur Rizespor'da İstikbal Mobilya..
    24. FETÖ'nün yeniden yapılanmasına büyük..
    25. "Terör örgütlerinin ağzıyla konuşanlar..
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle..
    28. Hamza Hamzaoğlu, Erzurumspor'un..
    29. "İhracatımızdaki artışı kalıcı hale..
    30. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar