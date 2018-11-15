Bakan Akar bedelli askerlik için tarih verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celp tarihlerini açıkladı. Akar, başvurusunu tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya öğreneceklerini söyledi.

Akar, “Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı” dedi.

Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi.

37 Celp dönemi

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.

Son celpte tezkere 28 Şubat

Son yükümlüler, 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.

48 il, 92 birlik

Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.

Haftaya açıklanacak

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.