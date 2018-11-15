0553 313 94 23

Bakan Akar bedelli askerlik için tarih verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celp dönemleriyle ilgili açıklama yaptı.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:30
Bakan Akar bedelli askerlik için tarih verdi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik celp tarihlerini açıkladı. Akar, başvurusunu tamamlayanların ne zaman ve nerede askerlik yapacaklarını haftaya öğreneceklerini söyledi.

Akar, “Şu ana kadar bize müracaat eden toplam 634 bin 415 gencimiz işlemlerini tamamladı” dedi.

Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi.

37 Celp dönemi

Kışlalara teslim olmayı bekleyen 566 bin 896 yükümlü için 37 celp daha açılacak.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, toplam 40 celp olacağını ifade etti.

Son celpte tezkere 28 Şubat

Son yükümlüler, 7 Şubat'ta birliklerine teslim olacak, 28 Şubat'ta da tezkere alacak.

48 il, 92 birlik

Hulusi Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.

Haftaya açıklanacak

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:30
  1. Hulusi Akar
  2. bedelli askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ben hastayım sen vıdı vıdı yapıyorsun ya!
    1. Ben hastayım sen vıdı vıdı yapıyorsun..
    2. Örümcek sokması ölümcül olabilir
    3. Öztürk Yılmaz'dan disipline sevk..
    4. Rusya'dan şok açıklama! 'ABD fosfor..
    5. Bilal Erdoğan'dan Sakarya..
    6. Sbirya Kurdu, kümesteki tavukları..
    7. Bakan kurum açıkladı! Cezalar 5 kat..
    8. CHP'li vekilin provokasyonu duvara..
    9. Et beninden dolayı hemen paniklemeyin!
    10. Arakanlı Müslümanlar için kritik karar!
    11. Çocuğunuz okumayı erken öğrendiyse..
    12. Bakan Akar bedelli askerlik için tarih..
    13. Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan..
    14. Evini tadilata veren başhekim, devlet..
    15. Gezen tavuk mutlu tavuk
    16. Bedelli askerlik celp yerleri..
    17. Anne adayı ayak sağlığına dikkat etmeli
    18. Teröristlerin başına ödül koyan ABD'yi..
    19. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    20. Müslümanlara ateş püsküren..
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Bu yaman çelişki pes dedirtir insana!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık